Covid-19 : coup d’envoi d’une nouvelle campagne de vaccination

Durée de la vidéo : 1 min

Lundi 2 octobre, une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté avec 15 jours d’avance. Qui est concerné ? Réponse.

Manuella a passé de nombreux coups de fil pour tourner une place dès le premier jour, lundi 2 octobre. Cette nouvelle dose de vaccin contre le Covid-19, la septième, elle y tenait vraiment. Avec sa santé fragile, la vaccination est fortement recommandée. "Je suis patiente en dialyse, donc immunodéprimée. Pour moi, c’est difficile d’avoir une protection. Le vaccin me protège contre une forme grave", assure-t-elle. La campagne est ouverte à tous, mais recommandée aux plus fragiles, comme les femmes enceintes et les plus de 65 ans.



Un acte gratuit

Paulette Courtois, 91 ans, n’est pas inquiète. C’est le principe de précaution qui l’a fait venir, lundi matin. Cet acte est toujours gratuit alors que votre pharmacien, votre médecin, mais aussi infirmier, sage-femme et dentiste ont l’autorisation de vous administrer. Selon une pharmacienne, il était temps. D’après les autorités sanitaires, 13 millions de doses ont été commandées pour cette campagne de vaccination.