Covid-19 : inquiétude autour du variant sud-africain

C'est le nouveau variant qui inquiète le monde entier concernant la crise du coronavirus. Détecté en Afrique du Sud, il serait très contagieux et déjà présent sur le sol européen.

C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie qu’un nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. "Il semble que ce variant possède les deux caractéristiques qui inquiètent le plus : une transmissibilité très élevée et une très bonne résistance au vaccin", explique le professeur Salim Abdool Karim, épidémiologiste, membre du comité scientifique au ministère de la Santé sud-africain.

"Les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants"

Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce virus touche l'Afrique du Sud où le système de santé est à bout de souffle. "C'est le pays où il y a le plus de personnes immunodéprimées et de patients qui sont touchés par le virus du sida. Les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants", rapporte le Docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).