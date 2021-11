DIRECT. Covid-19 : la Commission européenne propose de suspendre les vols depuis l'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant

#MIGRANTS Moins de 48 heures après les appels à la collaboration entre Paris et Londres face au nombre croissant de tentatives de traversée de la Manche, rien ne va plus entre la France et le Royaume-Uni. Boris Johnson a demandé hier, dans une lettre à Emmanuel Macron, de reprendre les migrants arrivant dans son pays. "Il y en a marre des double discours et de l'externalisation des problèmes", répond Gabriel Attal sur BFM TV, ce matin.