Covid-19 : comment le QR code peut-il être volé ?

Le QR code du schéma vaccinal d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux, il va devoir s'en faire créer un autre. Or, ce document contient de nombreuses informations privées. Comment est-ce possible ? Cela peut-il arriver à n'importe qui ?

C'est simple comme bonjour. En quelques clics sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, on peut trouver le QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Macron. Une fuite repérée dès le soir du lundi 20 septembre. Il est difficile d'utiliser ou de revendre ce pass sanitaire présidentiel. Sur le document fuité, on peut voir la date de naissance du président, le jour d'injection, et le type de vaccin. Mais au-delà de ces informations, c'est la fragilité du système qui rassemble les données intimes de millions de français qui est mis en cause.

Des actes répréhensibles pénalement

"L'intérêt pour les pirates n'est pas d'utiliser le QR code d'Emmanuel Macron, mais de montrer que le système est perforé, que l'on peut prendre ces informations et les diffuser. Il faut savoir que ce type d'acte est réprimé pénalement, c'est une collecte déloyale, une collecte d'informations", explique Maître Alain Benssoussan, avocat en droit du numérique. L'Élysée accuse de négligence ou de malveillance des professionnels de santé. Les fraudeurs encourent jusqu'à cinq années de prison. Le QR code présidentiel est désormais signalé et désactivé.