Covid-19 : "Ce vaccin ne me rassure pas", confie Jean-Luc Mélenchon

"Ce vaccin ne me rassure pas", a déclaré dimanche 13 décembre sur BFMTV Jean-Luc Mélenchon à propos du vaccin Pfizer-BioNTech, qui commence à être déployé dans le monde pour lutter contre le Covid-19. Interrogé pour savoir s'il se ferait lui-même vacciner, le candidat à la présidentielle de 2022 a répondu qu'il ne s'était "pas encore posé le problème". "Je ferai ce qui me paraîtra juste, sans doute ce que me dira mon médecin en qui j'ai confiance."

"Un vaccin qui se fabrique à -60 °C... Vous et moi, on n'y connaît rien en vaccin, mais on connaît au moins deux trois trucs sur le surgelé", a déclaré le chef de file de La France Insoumise, dans l'émission "BFM Politique". "Ce vaccin qui dépend d'une telle chaîne du froid, il m'inquiète, parce que la moindre rupture, vous ne la verrez pas avant d'en voir les effets", a-t-il ajouté.

"Je ne sais pas, je ne suis pas médecin"

De plus, ce vaccin "résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait (...) L'ARN messager, on croise tous les doigts que ce soit la bonne idée, mais en attendant, on n'en est pas sûr", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône au sujet de la méthode utilisée par Pfizer et Moderna. "Donc, ce vaccin ne me rassure pas, mais je le dis tranquillement : je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste", a-t-il admis. "Je sais juste qu'un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées".

Pour lui, le vaccin est "la dernière étape par rapport à l'urgence". "Ce n'est pas mon rôle d'aller semer la pagaille, mais je n'apprécie pas trop ce qui est en train de se passer. On ne voit pas trop quel est le plan sanitaire français", a affirmé Jean-Luc Mélenchon. "On est en train de courir derrière un vaccin fabriqué aux Etats-Unis d'Amérique", mais pour lui, il faut d'abord savoir "quel est le plan pour avoir les traitements et les médicaments pour soigner les malades" du Covid-19.