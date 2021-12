Covid-19 : augmentation des amendes pour détention de faux pass sanitaire

Pour David, un habitant de La Réunion, l’augmentation du montant des amendes pour la détention d’un faux pass sanitaire ne changera rien. "Je veux juste rester libre et que le système respecte mon choix de ne pas me faire vacciner", explique-t-il. Cela fait près de six mois que cet agent de la fonction publique ne veut pas se faire vacciner.

Détention de faux documents

Pour continuer à sortir, il multiplie les faux documents. Selon lui, il n’est pas une personne dangereuse pour la population. "Pour le moment, je n’ai contaminé personne et je n’ai jamais été contaminé. Je n’ai commis aucun délit et je n’ai contaminé personne", assure David. L’amende pour usurpation de pass sanitaire va passer de 135 à 1 000 euros dans les prochaines semaines. Les acheteurs et vendeurs de faux pass sanitaire risquent cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Malgré les lourdes sanctions et les risques pour sa santé, David continuera de frauder. Il estime que le vaccin n’est pas assez efficace pour lutter contre le Covid-19.