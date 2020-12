Coronavirus : début de la vaccination mardi au Royaume-Uni

Une livraison comme les autres en apparence est opérée par un camion frigorifique au Croydon University Hospital, situé dans la banlieue sud de Londres. Dans le colis se trouve l'espoir de sortie de la crise sanitaire au Royaume-Uni : chacune des boîtes contient des vaccins contre le coronavirus. Sans tarder, mais avec délicatesse, elles sont stockées dans un congélateur à -70 °C. L'établissement est l'un des 50 hôpitaux qui administreront les premières doses, dès mardi 8 décembre.

400 000 personnes prioritaires

"Savoir que nous sommes les premiers du pays à les recevoir et même les premiers au monde, c'est incroyable. Je suis si fière", confie Louise Coughlan, pharmacienne en chef au service de santé de l'établissement. Avant de rejoindre les centres de vaccination, toutes les doses qui arrivent au Royaume-Uni depuis la Belgique passent par un centre de stockage. Une ferme à congélateurs, dont l'adresse est tenue secrète face à l'enjeu. C'est un saut dans l'inconnu logistique et médical. 800 000 doses seront administrées dans un premier temps, de quoi vacciner 400 000 personnes, dont la reine Elizabeth II et son époux.