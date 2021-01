Troisième confinement à l'étude : Emmanuel Macron attend de connaître les effets du couvre-feu et ne s'exprimera pas ces prochains jours

Pas de nouvelles annonces... en tout cas pour l'instant. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole ces prochains jours au sujet de l'épidémie de Covid-19, a appris franceinfo auprès de l'exécutif, lundi 25 janvier, alors que l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus pressante.

Le président veut tout faire pour éviter un nouveau reconfinement, et attend d’en savoir plus sur les effets du couvre-feu généralisé à 18 heures, normalement visibles à partir de samedi 30 janvier. Emmanuel Macron attend aussi d'en savoir plus sur l'évolution de la campagne de vaccination.

Une prise de parole du chef de l'Etat avait déjà été démentie ces derniers jours. Néanmoins, l'exécutif pourrait de nouveau serrer la vis prochainement. "Des décisions seront prises cette semaine (...), il ne s'agit pas de baisser la garde", a estimé le Premier ministre, Jean Castex, lundi. Le président du conseil scientifique, qui guide les choix du gouvernement, Jean-François Delfraissy, a de son côté appelé à ne pas tergiverser, face à la menace des variants du virus, qui "changent complètement la donne".