Covid-19 : à quoi pourrait ressembler le troisième confinement ?

L'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus probable, dimanche 24 janvier. Mais à quoi pourrait-il ressembler ? Sera-t-il très strict, à l'image de celui observé par les Français au printemps dernier, avec des rues désertes et des magasins fermés ? Ou bien plus léger, comme à l'automne ? Si troisième confinement il devait y avoir, le gouvernement souhaiterait limiter l'impact économique et psychologique. L'exécutif envisage divers scénarii, encore tenus secrets.

Sur le modèle du confinement de novembre ?

"Entre le confinement de mars et celui de novembre, il y a eu des évolutions, car à chaque fois on tient compte de ce que nous avons appris des différentes périodes et on adapte nos dispositifs", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur le plateau de Dimanche en politique. L'éventuel troisième confinement ressemblerait davantage à celui de novembre. Mais le gouvernement dit réfléchir à des ajustements. "La décision de reconfiner ou pas sera prise, sauf imprévu, mercredi en Conseil de défense. Pour se décider, le gouvernement s'appuiera sur le bilan de l'épidémie publié mardi soir", rapporte la journaliste de France Télévisions Valérie Astruc, en duplex depuis l'Élysée pour le 20 Heures de France 2, dimanche.

