Tourisme : à Paris, le secteur dans l'incertitude

N. Coadou, N. Cohen, M. Huguet, C. Apiou, T. Dorseuil

L'effondrement du tourisme lié à la pandémie de Covid-19 pourrait coûter plus de 4 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, a estimé l'ONU, mercredi 30 juin. En France, à Paris, les touristes se font effectivement attendre à l'approche du premier grand week-end de départ en vacances.

À Paris, malgré la levée progressive des restrictions, le quartier de Montmartre reste désespérément vide, dans l'attente du retour des touristes. Sur la place du Tertre, les artistes affûtent leurs crayons, mais personne à croquer à l'horizon. Dans les restaurants, pas un client non plus à l'heure du repas. C'est tout un secteur qui est à la peine. "Les touristes vont revenir, mais quand ? La question, c'est de savoir si on va pouvoir tenir", se désole une gérante de bar.

5 millions de visiteurs attendus à Paris durant l'été

En 2019, l'Île-de-France avait accueilli 50,6 millions de touristes, mais en 2020, Covid-19 oblige, ce chiffre a chuté à 17,4 millions, soit 33,2 millions de visiteurs en moins. "On a des tendances de réservation qui sont en augmentation pour l'été", souligne cependant Christophe Decloux, directeur général du Comité régional de Tourisme (CRT) Paris Île-de-France. En juillet et en août, Paris attend justement 5 millions de visiteurs, deux fois moins qu'en 2019.