Télétravail : le service public se réorganise.

À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), la mairie n’échappera pas à la règle du télétravail. Une mesure qui nécessite une vraie réorganisation. "Le fait d’être sur place et à proximité des utilisateurs, c’est largement mieux", rapporte un employé. "Sur une ville comme Vitry, on est entre 15 et 20% dont la nature des métiers peut être en quasi-totalité en télétravail, ça reste une minorité", détaille Fernando de Sousa, directeur général de l’administration de la mairie.

Un décret préfectoral attendu

Pour se plier à cette règle, plusieurs pistes sont étudiées comme celle de réduire les horaires d’accueil en mairie. Une décision qui divise les usagers. "Je pense que c’est mieux. Tout se fait sur le web, même l’état civil", affirme une jeune femme. Mais les démarches sont plus complexes pour certaines personnes âgées, moins habituées aux outils électroniques, nuance une autre dame. D'ici la fin de semaine, un décret préfectoral devrait préciser les modalités du passage au télétravail dans la fonction publique.