Covid-19 : "Deux à trois jours de télétravail, c'est un objectif qui est atteignable", selon le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski

"Il faut se remobiliser parce que le télétravail est un formidable levier de lutte contre la diffusion du virus. Deux à trois jours de télétravail, c'est un objectif qui est atteignable", a défendu sur franceinfo mardi 7 décembre Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des Retraites et de la Santé au travail. L'extension du télétravail dans les entreprises est recommandée par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une extension qui est diversement appréciée par les salariés.

"Aujourd'hui nous faisons confiance à ceux qui représentent les salariés et les employeurs", pour atteindre cet objectif de deux à trois jours de télétravail, explique le secrétaire d'État. "C'est une incitation très claire on ne s'interdit rien si cela ne devait pas bouger. Nous sommes dans une situation où nous pouvons faire encore plus de contrôles dans les jours qui viennent via l'inspection du travail", lance Laurent Pietraszewski.

"5 000 contrôles par mois"

Elisabeth Borne, la ministre du Travail a annoncé qu'elle visait 5 000 contrôles par mois dans les entreprises, pour vérifier cette mise en place du télétravail. Mais pour Cécile Clamme de la CGT "madame Borne bluffe un peu". "On a fait le choix de convaincre plutôt que de contraindre", explique le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail, d'autant qu'"avec 5 000 contrôles par mois, on a les moyens humains avec des outils qui existent, les lettres d'observation, les mises en demeure", pour y arriver.

"On n'a pas fait le choix d'imposer la vaccination en entreprise, on a fait le choix du pass sanitaire et d'inciter à la vaccination. Est-ce qu'on peut vacciner en entreprise ?", s'est-il interrogé, "la médecine du travail le fait. J'ai sollicité la médecine du travail pour que cette 3e dose soit administrée par le médecin du travail."

"On fait de l'incitation et cette incitation marche bien car on a la population la plus vaccinée en Europe. On a des Français qui sont attentifs à se protéger eux-mêmes et à protéger leur environnement", se réjouit Laurent Pietraszewski.