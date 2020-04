Suisse : les coiffeurs se préparent pour la réouverture de leurs salons

Une date attendue dans toute la Suisse. Lundi 27 avril, début du déconfinement, réouverture des fleuristes, des jardineries, et surtout des salons de coiffure. Dans le salon de Laura Michel, tout se fait sur rendez-vous. Pas plus de quatre clients en même temps, le lavage des mains est obligatoire, ainsi que laisser ses coordonnées. "Le but de ce document est de pouvoir vous informer si, par hasard, une des clientes ou une des employées avait développé le Covid après votre passage", explique-t-elle.

Nettoyage global et suppression des magazines

Pour limiter les risques, masque impératif. Le client doit apporter le sien. Protection supplémentaire pendant le shampoing : les gants. Dans la pièce voisine, nettoyage global avant la réouverture. Les magazines ont aussi été retirés.

Le JT

Les autres sujets du JT