StopCovid : une application pour traquer le coronavirus

L’application StopCovid est l'un des outils majeurs du gouvernement dans sa stratégie de déconfinement. Une entreprise de Chambéry (Savoie) a participé à la création de l'interface qui serait téléchargeable sur la base du volontariat et gratuitement. Selon ce système, l'application enregistre les appareils à proximité grâce à la technologie Bluetooth. Si une personne positive au coronavirus signale sa maladie, tous ceux qui l'ont croisé pendant au moins 15 minutes et à moins d'un mètre dans les 15 derniers jours reçoivent un message d'alerte pour être testés à leur tour.

Peut-être téléchargeable dès ce week-end

Selon les concepteurs de l'application, aucune donnée personnelle ne serait enregistrée. "On protège vraiment la vie privée c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui utilise l'application et qui est malade", assure Thomas Jaussoin, président de Lunabee. Le projet vient d'être validé par la CNIL, qui demande un droit à l'effacement des données. Une application pour lutter contre un virus, les Français sont partagés. 60 militaires l'ont testé et pour le secrétaire d'État au numérique, les résultats sont concluants. Si les parlementaires l'approuvent, elle pourrait être téléchargeable dès ce week-end.

