Initiative : des commerçants en tête d'affiche dans des cinémas

Ils sont apparus tout d'un coup sur les façades des cinémas : de nouveaux visages et autant d'affiches de films, à commencer par "La Coiffeuse". Dans le rôle-titre : Emmanuelle Barrès. Elle n'est pas actrice mais véritablement coiffeuse. Pas de thriller dans son salon, mais des brushings. "L'affiche est quand même assez osée. Je ne me suis jamais imaginée dans un rôle comme cela, mais ça reste positif, et surtout drôle", raconte-t-elle, amusée.

240 commerçants et artisans

Comme Emmanuelle, 240 commerçants et artisans sont affichés sur les salles de cinéma. La publicité est garantie pour ces commerces de quartiers. Et pour les salles obscures, toujours fermées, c'est l'occasion de rafraîchir les devantures. Les spectateurs ont deux semaines pour se familiariser avec ces visages éphémères du cinéma français.