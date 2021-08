Fonds de solidarité : fin du dispositif le 30 septembre

L'hôtellerie, la restauration, les parcs d'attractions, les salles de sport ou encore les cinémas vont avoir le droit à une prolongation du Fonds de solidarité pour compenser leur perte de chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre. Mais au 1er octobre, un nouveau dispositif d'aide sera mis en place, calculé cette fois en fonction des coûts fixes de l'entreprise. "Si on couvre nos frais fixes, c'est l'essentiel. On ne demande pas à gagner de l'argent sur les aides. On demande à être aidé pour ne pas sombrer" confie Didier Desert, un restaurateur parisien.

Des aides au cas par cas

Le "quoi qu'il en coûte" est terminé, les aides seront financées au cas par cas. Chaque chef d'entreprise devra calculer la différence entre ses recettes et ses dépenses, qui sera ensuite remboursée par l'État à hauteur de 90% pour les petites entreprises et 70% pour les autres. Pour le gérant d'un cinéma, qui a perdu 50% de son chiffre d'affaires cet été, l'inquiétude est présente : "c'est encore un petit peu flou. On nous dit que ça s'arrête, qu'on va réussir à trouver au cas par cas. Ce qu'on veut, ce sont des vraies réponses." Le gouvernement prévoit de refaire le point sur ce dispositif au début du mois de novembre.

"On va dire que c'est une mesure attendue. Est-ce qu'elle est logique pour nos TPE ? Non. On n'a pas aujourd'hui le même constat que le gouvernement s'agissant notamment de notre situation économique. Malheureusement, la suppression du Fonds de solidarité dans sa version universelle, qui aurait pu d'ailleurs se prolonger jusqu'à la fin de l'année, nous paraissait un élément essentiel, surtout dans une période qui reste quand même très incertaine", explique Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des Indépendants et des TPE.