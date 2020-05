SNCF : des billets mis en vente pour les vacances d’été

Réserver ses billets de train pour les vacances d’été, c’est possible dès vendredi 15 mai. Dans une gare parisienne, les guichets sont ouverts, mais les voyageurs rencontrés restent prudents. "Les billets sont là, mais est-ce que les locations seront là ? (...) Je pense que c’est un peu prématuré, on va voir comment les choses évoluent", fait valoir un homme. Sur le site internet de la compagnie, il est possible d’acheter un billet pour les vacances d’été. Pour un Paris-Marseille le 15 août, une trentaine de trains sont proposés.

Échangeables et remboursables sans frais

Mais attention : pour l’instant, seule 35% de l’offre est disponible à la vente pour les TGV et 25% pour les Intercités. La SNCF continue de ne vendre qu’une place sur deux jusqu’au 2 juin, même pour les vacances d’été, pour respecter les distances physiques. Les billets vendus seront échangeables ou remboursables sans frais, assure la SNCF. La compagnie envisage de faire circuler 100% des TGV et Intercités prévus cet été, si la situation sanitaire évolue dans le bon sens dans les prochaines semaines.

