Santé : les Français sont épuisés par la crise sanitaire

Après presque deux années de pandémie, le moral des Français n'est pas au beau fixe. "Sur l'état général, je me sens un peu plus fatigué qu'avant", reconnait un homme, rencontré vendredi 10 décembre par les équipes de France Télévisions. Résultat, ils se ruent sur les remèdes anti-fatigue afin de tenter de remonter la pente. "Des complexes de vitamines [ou] du magnésium", précise Patrick Sitbon, pharmacien.

Des problèmes de sommeil

Selon un récent sondage Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, au sujet de l'état d'esprit des Français, 17% se déclarent fatigués. Les plus touchées sont les femmes de moins de 35 ans : plus de 26% se disent exténuées. Les confinements et les changements d'habitudes liés au Covid-19 n'ont rien arrangé : un Français sur deux estime que son état de santé s'est détérioré depuis le début de l'épidémie. Les conséquences de la crise sanitaire semblent aussi peser sur le sommeil, puisque près de 70% des Français déclarent avoir des problèmes de sommeil.