Santé : les Français sont de plus en plus fatigués

Le froid qui s’installe, une épidémie qui fait son retour et des incertitudes qui s’accumulent produisent un cocktail particulier : la fatigue chez de nombreux Français.

C’est un mal qui touche 58 % des Français, pour qui la fatigue est présente depuis six ans ou plus. Ce mal se traduit de plusieurs façons : d’abord un sommeil non-réparateur. 70 % des Français déclarent aujourd'hui avoir des problèmes de sommeil contre 49 % en 2017. Un autre facteur est une humeur maussade et un manque de motivation.





La fatigue pandémique



16 % des Français souffrent d’un état dépressif, ce sont six points de plus qu’il y a quatre ans. 26 % des Français expriment un état anxieux. À l’origine de la fatigue, il y a en premier lieu la maladie pour 1 personne sur 4. Ensuite, les soucis de la vie privée sont invoqués par 3 salariés sur 4. Enfin, le surmenage physique puis le surmenage intellectuel sont des facteurs de fatigue. Avec le Covid-19, un nouveau syndrome est apparu : la fatigue pandémique engendrée par la peur de la maladie, l’absence de projet pour l’avenir et l’absence de visibilité sur la sortie de crise.