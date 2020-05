Royaume-Uni : polémique après le non-respect du confinement par le conseiller gouvernemental Dominic Cummings

L’affaire Dominic Cummings, accusé de ne pas respecter le confinement au Royaume-Uni, est très largement commentée. "Pour vous donner une idée, voici la Une explicite du ‘Daily Mail’ ce matin [lundi 25 mai] qui titre : ‘Sur quelle planète sont-ils ?’. La question vise directement le premier ministre et son conseiller Dominic Cummings, accusé d’avoir enfreint les règles du confinement", explique la journaliste Anne-Claire Poignard, en direct de Londres.

Une visite chez ses parents malgré des symptômes du Covid-19

"Pour comprendre cette histoire, il faut revenir fin-mars. À l’époque, le Royaume-Uni est en plein confinement. Interdiction pour les Britanniques de sortir plus d’une heure de chez eux. C’est pourtant à ce moment-là que Dominic Cummings va se rendre chez ses parents à 400 kilomètres de Londres, avec femme et enfants, et ce, alors même qu’il présente des symptômes du Covid-19. Tempête politique : hier, Boris Johnson en conférence de presse a décidé de maintenir son conseiller à son poste", conclut la journaliste.

