Royaume-Uni : Boris Johnson confronté à une polémique après la publication d'une photo de mai 2020 où il enfreint les règles sanitaires

Sur cette photo, le Premier ministre britannique est attablé avec plus d'une dizaine de personnes, avec du vin et du fromage, alors même que la population avait pour interdiction de se réunir.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est accusé d'avoir enfreint les règles imposées à la population face au Covid-19 après la publication par le journal The Guardian, dimanche 19 décembre, d'une photo de lui dans le jardin du 10 Downing Street datant de mai 2020. Sur cette photo, le chef du gouvernement est entouré de plus d'une dizaine de collaborateurs, partageant des verres de vin et des planches de fromage. A la date de l'image, le 15 mai 2020, de tels moments de sociabilité étaient pourtant proscrits au Royaume-Uni en raison de règles très strictes de distanciation physique. Les rencontres entre foyers ne pouvaient pas excéder deux personnes et les réunions professionnelles ne devaient se tenir qu'en cas d'"absolue nécessité".

Une réunion de travail, selon Downing Street

A la suite de ces révélations, Downing Street a répondu qu'il s'agissait d'une réunion de travail entre les différents collaborateurs du Premier ministre. Le chef du gouvernement britannique avait déjà récusé, la semaine dernière, avoir participé à un événement festif le 15 mai 2020, dans sa résidence, en compagnie d'une vingtaine de personnes. Ces révélations tombent mal pour Boris Johnson, qui doit déjà faire face à la démission de son ministre du Brexit, David Frost, ainsi qu'à une polémique sur un rassemblement festif qui se serait tenu au 10 Downing Street, mais cette fois-ci à Noël 2020.