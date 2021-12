Covid-19 : on vous explique la polémique sur les fêtes de Noël à Downing street, qui scandalisent les Britanniques et fragilisent Boris Johnson

Une "PartyGate" qui pourrait coûter sa place à Boris Johnson. Depuis plusieurs jours, le Premier ministre britannique est fragilisé par une série de scandales concernant des fêtes de Noël organisées en décembre 2020 au 10, Downing Street, alors que les rassemblements étaient interdits en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré la promesse de tirer au clair ces affaires, Boris Johnson est accusé d'avoir menti et se retrouve fragilisé, y compris dans son propre camp. Explications.

Le 7 décembre, une vidéo obtenue par la chaîne ITV* montre l'attachée de presse de Boris Johnson de l'époque, Allegra Stratton, préparer avec des collègues de potentielles réponses à des questions de journalistes sur une fête de Noël au 10, Downing Street – les bureaux et la résidence du Premier ministre – le 18 décembre 2020. A cette date, les réunions à Londres de plus de deux personnes issues d'un foyer différent sont interdites en raison du Covid-19.

Selon les images, visionnées à ce jour plus d'un million de fois, un conseiller demande à Allegra Stratton : "On a vu des tweets selon lesquels il y a eu une fête de Noël vendredi soir, confirmez-vous ces informations ?" Ce à quoi l'attachée de presse répond en riant : "Je suis rentrée chez moi. (...) Hum, quelle est la réponse ?" Plus tard, Allegra Stratton plaisante : "Cette fête imaginaire était une réunion d'affaires sans distanciation sociale", évoquant "du fromage et du vin".

En réaction, un porte-parole actuel de Downing Street affirme qu'il n'y a "pas eu de fête de Noël" le 18 décembre et que "les règles Covid ont toujours été respectées", mais la vidéo suscite l'indignation dans tout le pays.

Le lendemain, de nombreux médias britanniques publient de nouvelles informations sur cette soirée et accusent Boris Johnson de mentir. Alors que de nombreux Britanniques n'étaient pas autorisés à voir leurs proches à Noël, cette "Christmas party" entre collaborateurs a, selon le Daily Mail*, réuni 40 à 50 personnes entassées "les unes sur les autres dans une salle de taille moyenne".

La BBC précise de son côté qu'il y avait "des boissons, de la nourriture et des jeux" et que le 15 décembre 2020, un quiz et un "Secret Santa" (une distribution de cadeaux au hasard) ont été organisés au 10, Downing Street. Le Sunday Mirror publie une photo de Boris Johnson entouré de conseillers portant des guirlandes et des bonnets de Noël.

Un porte-parole de Downing Street, cité par la BBC, assure que Boris Johnson n'a que "brièvement participé" à cette fête, pour remercier le personnel pour son travail pendant la pandémie.

Face au scandale, l'ancienne porte-parole de Boris Johnson présente sa démission le 8 décembre. En larmes, devant les caméras, Allegra Stratton s'excuse auprès des Britanniques et explique qu'elle regrettera "toute [sa] vie ces propos".

"Les Britanniques ont fait d'immenses sacrifices dans la bataille contre le Covid-19, je crains à présent que mes propos soient devenus une distraction par rapport à ce combat", déclare-t-elle devant son domicile.

"I will regret those remarks for the rest of my days".



In an emotional speech, Allegra Stratton offers her "profound apologies" to those affected by her comments after footage emerged of her joking about a Downing Street Christmas party last year.https://t.co/auPWyVtLyp pic.twitter.com/0rqQjgXqKQ