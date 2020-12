Royaume-Uni : le casse-tête des expatriés français pour parvenir à rentrer fêter Noël en France

Rejoindre la France pour y célébrer les fêtes de fin d’année devient presque mission impossible pour les expatriés français résidant au Royaume-Uni. Sur les 300 000, ils seraient 50 000 à vouloir rejoindre l’Hexagone. Cependant, pour cela, il faut pouvoir présenter un test PCR négatif, condition indispensable pour être autorisé à franchir la frontière. Cette technique de dépistage s’arrache parfois à des prix atteignant plusieurs centaines d’euros.

Les frontières fermées

En plus de l’important coût financier, les expatriés n’ont pas l’assurance de pouvoir rentrer en France, même avec un test PCR négatif. Une récente mutation du Covid-19, jugée plus contagieuse par les autorités sanitaires, a été constatée au Royaume-Uni. Face à cette menace, la France a fermé temporairement ses liaisons avec le pays. Dans les prochaines heures, le gouvernement français va débattre sur la prolongation ou non de ces interdictions de déplacement.