Restecheztoi : face au coronavirus, des soignants appellent les électeurs à ne pas aller voter aux municipales

Le gouvernement a confirmé samedi le maintien du scrutin, et émis des recommandations pour éviter les contaminations dans les bureaux.

Le dilemme affectera-t-il la participation au scrutin ? Le gouvernement a maintenu l'organisation du premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, malgré le passage la veille au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Mais des soignants appellent, sur Twitter, à s'abstenir.

"N'allez pas voter", écrit ainsi le médecin Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, le regroupement des hôpitaux parisiens. "Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum", explique-t-il.

"Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum", explique-t-il.

A l'hôpital on se mobilise avec toutes les précautions.

"Ne votez pas aujourd'hui !", invite également le Collectif inter-hôpitaux, organisation de personnels hospitaliers lancée en septembre pour "la défense de l'hôpital public".

Ne votez pas aujourd'hui !

"Aidons les réanimations, arrêtons les contaminations", poursuit le message, qui se termine par le mot clé #restecheztoi, lancé par le collectif vendredi comme un appel plus général au confinement face à l'épidémie.

Samedi, déjà, quinze médecins demandaient "le report des élections municipales" à Emmanuel Macron dans une tribune publiée par le site Atlantico. "Ne pas le faire reviendrait à exposer davantage les Français à ce danger", estimaient-ils.

Des mesures mises en place dans les bureaux

"Le président a pris sa décision jeudi après avoir consulté l’ensemble des responsables politiques et après avoir entendu les recommandations du comité scientifique", justifiait l'entourage d'Emmanuel Macron, interrogé par France Télévisions, au sujet du maintien de l'organisation de ces élections. "Les Français peuvent accomplir, sans risque, les gestes essentiels du quotidien. Voter est un geste important sinon essentiel au bon fonctionnent de notre démocratie."

Le ministère de l'Intérieur recommande aux électeurs de "privilégier les heures de moindre affluence", d'"apporter son propre stylo pour émarger (bleu ou noir indélébile)" et de venir muni de "son bulletin de vote (reçu par la poste)".

Une circulaire envoyée aux préfets demandait également d'amménager les bureaux de vote pour éviter "les situations de promiscuité prolongée" et permettre de maintenir une distance d'un mètre entre les personnes ; de mettre à disposition un point d'eau où se laver les mains ou de gel hydroalcoolique ; et de procéder à "un nettoyage particulièrement attentif des bureaux de vote avant et après chaque tour de scrutin".