Report du semi-marathon de Paris : "C'est le choix le plus raisonnable", explique l'adjoint aux sports à la mairie de Paris

En raison de la propagation du coronavirus Covid-19 en France, le semi-marathon de Paris, qui devait avoir lieu dimanche 1er mars, a été reporté.

"Il n'y a pas de déception parce que l'hypothèse était connue et que on a le sens des priorités", assure samedi 29 février sur franceinfo Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris et chargé des sports, après l'annonce du report du semi-marathon de Paris à une date inconnue en raison de la propagation du coronavirus Covid-19 en France. "On a le sens des responsabilités, continue Jean-François Martins. Le gouvernement, les autorités sanitaires prennent cette décision, j'imagine pour de bonnes raisons, avec des informations qui sont les bonnes".

"Il faut évidemment respecter ces consignes"

L'événement a été dans un premier temps annoncé comme annulé, puis reporté. La date de l'organisation de la course n'est pas encore connue. Pour l'adjoint parisien, l'important sera "de pouvoir travailler assez rapidement une date de substitution, évidemment, au moment où le stade de l'épidémie permettra de faire ce type de compétition".

Il faut s'y plier [à l'annulation], je crois que c'est le choix le plus raisonnable qu'il faut faire.Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris à franceinfo

"Il y une vraie question logistique qui va se poser", reconnaît Jean-François Martins qui explique que "les organisateurs, par exemple, se sont engagés à reverser l'ensemble des denrées alimentaires qui étaient prévues pour les ravitaillements aux associations caritatives, pour que, malgré tout, ce qui était prévu ne soit pas à jeter.

"Il y a tout un tas de petites décisions logistiques comme ça qu'il faut prendre désormais. Mais il faut évidemment respecter ces consignes. C'est le plus important", indique Jean-François Martins.