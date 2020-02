Coronavirus Covid-19 : le semi-marathon de Paris "n'est pas annulé mais reporté", annonce l'organisateur

En raison de la propagation du coronavirus Covid-19, le semi-marathon de Paris n'aura pas lieu dimanche 1er mars. L'organisateur indique que l'épreuve est "reportée" et qu'aucune nouvelle date n'est pour l'instant programmée.

À l'issue d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres exceptionnels, samedi 29 février, à propos du coronavirus Covid-19 en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'annulation de plusieurs rassemblements notamment le semi-marathon de Paris, programmé dimanche. L'organisateur de l'événement, Amaury Sport Organisation, annonce cependant dans un communiqué que "le semi-marathon de Paris n'est pas annulé mais reporté".

ASO ajoute que pour l'instant, aucune nouvelle date n'est programmée. "Dès que les circonstances le permettront, les équipes d'organisation d'Amaury Sport Organisation et les services de la Mairie de Paris se mobiliseront afin de proposer aux 44 000 inscrits le plus rapidement possible cette date de substitution", indique ASO dans son communiqué.

L'organisateur a aussi indiqué que "toutes les denrées alimentaires qui avaient été commandées en vue de l'épreuve, notamment les fruits soient rapidement distribuées à des associations".