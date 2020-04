Réouverture des restaurants : une décision à la fin du mois de mai

Comme annoncé, les bars et les restaurants resteront fermés le 11 mai. Ils devront attendre jusqu’à la fin du mois de mai pour connaître la date de la réouverture de leurs établissements. Dans un bar de Besançon (Doubs), les deux gérantes vont devoir attendre un mois de plus avant de déployer la terrasse, le flou est total. "Ça va rester comme ça jusqu’à une potentielle réouverture en juin ou en juillet", commente l’une d’elles.

“On entend toutes sortes de choses”

La cheffe, Flora Mikula, qui dirige le restaurant et hôtel Auberge Flora à Paris est également déçue. "On est toujours dans le flou artistique. On ne sait pas où l’on va, on entend toutes sortes de choses", se désole-t-elle. Comme ses confrères, elle souhaiterait en savoir plus et connaître les conditions d’une possible réouverture.

