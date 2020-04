Recueils, galeries d'art… les gestes de solidarité des artistes pour les soignants

64 auteurs offrent un texte inédit pour les soignants en cette période de confinement. "Ça peut être une nouvelle, un poème. On retrouve Erik Orsenna, Marc Levy, Raphaëlle Giordano, etc. Ils participent à ce recueil qui s'appelle 'Des mots par la fenêtre'. Un ouvrage qui sort jeudi 16 avril, vendu au prix de 4,99 euros et les bénéfices seront redistribués à la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Un très beau geste des artistes qui se mobilisent un peu partout", détaille Isabelle Layer.

26 000 € récoltés par un collectif d'artistes urbains

Une initiative d'artistes urbains vient aussi en soutien à l'AP-HP. "Il s'agit du premier festival d'art urbain confiné. Une idée du pochoiriste Raft Urban. Une centaine d'artistes collaborent pour créer une œuvre et soutenir les soignants", explique la journaliste. Chacun va créer son œuvre et la mettre dans une galerie. Il suffira ensuite de faire un don si l'on veut l'œuvre en question. Les organisateurs espéraient récolter 5 000 euros mais en sont déjà à 26 000 euros. Un grand succès de solidarité.

