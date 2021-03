Reconfinement de 16 départements : "Pourquoi ne pas avoir confiné en février ?", s'interroge Daniel Fasquelle

Jeudi 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place d'un nouveau confinement dans 16 départements. "Un confinement est utile et efficace, on l'a vu en octobre dernier. Mais il aurait dû avoir lieu plus tôt", a estimé Daniel Fasquelle, maire (LR) du Touquet (Pas-de-Calais), concerné par ces mesures, dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

"Le pari perdu" du gouvernement"

"Pourquoi ne pas avoir confiné en février ? Le gouvernement s'est lancé le pari fou de croire que l'on peut vivre avec le virus et qu'il n'était pas nécessaire de reconfiner alors que d'autres pays le faisaient à côté de nous. Ce pari est perdu et, maintenant, on va le payer très cher (...). Mes commerçants sont fermés le week-end depuis deux semaines et vont encore l'être pendant deux semaines", ajoute l'élu.