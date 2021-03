Covid-19 : Jean Castex annonce la mise en place d'un confinement dans 16 départements

Maintes fois repoussées, les nouvelles mesures de confinement pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus ont été annoncées jeudi 18 mars par le Premier ministre Jean Castex. Elles concernent 16 départements : tous ceux de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, mais aussi l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. En tout, plus de 21 millions de Français vont devoir appliquer de nouvelles règles.

Fermeture des commerces dits non-essentiels

"Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines", a précisé Jean Castex, jeudi. Les écoles primaires et maternelles ainsi que les collèges resteront ouverts, tout comme les lieux de culte. Les commerces non-essentiels, quant à eux, devront être fermés. Le gouvernement espère aussi renforcer le télétravail : au moins quatre jours sur cinq pour ceux qui le peuvent.