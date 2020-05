Rassemblements : comment éviter les abus ?

Traquer les badauds trop proches les uns des autres et faire respecter les mesures barrières. Sur la Seine, une brigade fluviale surveille les Parisiens venus pique-niquer au grand air, heureux de se retrouver après 55 jours de confinement dans leur appartement. Concrètement, se rassembler est autorisé, mais pas au-delà de dix personnes et la règle de distanciation d'au moins un mètre entre deux convives continue de s'appliquer.

À Paris, interdiction de consommer de l'alcool le long du canal et des voies sur berges

Le 11 mai au soir, pourtant, le canal Saint-Martin était le théâtre de quais bondés, avec peu de masques et des distances de sécurité parfois mises à mal. Résultat : la police a rapidement évacué les lieux et le ministre de l'Intérieur a interdit la consommation d'alcool le long du canal et des voies sur berges. Une mesure globalement acceptée à l'heure de l'apéritif le 12 mai au soir.