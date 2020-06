Quand l'intelligence artificielle traque le port du masque

C’est une innovation technologique qui pourrait séduire de nombreuses entreprises, commerces ou sociétés de transport en commun. Un logiciel qui permet de détecter le port du masque, via un réseau de caméras déjà existant. Ce système développé par plusieurs start-up, détecte uniquement le masque, il ne sait pas qui vous êtes. Il ne s’agit donc pas d'un logiciel de reconnaissance faciale.

Un taux de fiabilité de 90%

L’intérêt pour le client utilisateur de ces logiciels de détection? Adapter ses messages de prévention. Ainsi, si ce dispositif est utilisé au sein des transports en commun et les messages audio, invitant au port du masque évoluent en fonction de ce que les caméras détectent. " Par exemple, on fixe un seuil de tolérance, si on est en dessous de ce seuil, on est capable d'automatiser les annonces qui invitent à les usagers à porter le masque " explique Virginie Ducable, chef de projet au sein de RedLab.

A Villepinte, la société Drone Volt a créé une application de détection du port du masque. (FRANCE 3)

Un système déjà expérimenté