Portugal : malgré le coronavirus, Lisbonne continue d'attirer les touristes

Partir en vacances à l'étranger en temps de Covid : un parcours semé d'embuches, avec le risque que tout ne se déroule pas comme prévu. Pourtant, une destination attire encore les touristes à bras ouverts, sans tests PCR, malgré la situation qui se dégrade. Il s'agit de Lisbonne, et, plus largement, du Portugal. En plus du soleil, l'un des principaux atouts du pays est de ne pas avoir à montrer patte blanche une fois arrivé sur place. La seule obligation : passer devant une caméra thermique.

"On retrouve un peu notre liberté"

Dans la capitale, peu de touristes arpentent les vieux pavés lisboètes. Si les masques ont remplacé les cartes postales chez les vendeurs de souvenirs, moins d'une personne sur deux en porte un. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire dans la rue. "On retrouve un peu notre liberté", se réjouit un touriste français. En dehors de ses mesures sanitaires allégées, le Portugal a un autre atout pour attirer les vacanciers : des prix bradés en raison de la crise.

