Pierre Niney, Ariana Grande, Arnold Schwarzenegger... face au coronavirus, les artistes jouent la carte de la prévention sur les réseaux sociaux

Des stars comme Pierre Niney, Jenifer ou Arnold Schwarzenegger appellent leurs fans à la plus grande prudence.

Alors que la France est passée au stade 3 de la pandémie de Covid-19 et que les commerces non indispensables et hauts lieux de la culture et du patrimoine ont fermé leurs portes, comédiens, musiciens et artistes incitent leurs followers à rester prudents.

"Ne fermez pas les yeux"

LE VIRUS NE CIRCULE PAS.



C’est NOUS qui le faisons circuler.



Aidez les Soignants, les Hôpitaux, les victimes et vous-mêmes.

Autant que vous le pouvez...



RESTEZ CHEZ VOUS. — Pierre Niney (@pierreniney) March 14, 2020

L'acteur Pierre Niney s'est particulièrement engagé sur le terrain de la prévention. Ces derniers jours, il a partagé de nombreuses recommandations, incitant les Français à rester chez eux autant que possible ou à ne contacter le 15 qu'en cas d'extrême urgence, pour ne pas encombrer les hôpitaux. "Je ne comprends pas les gens... Ils privent mathématiquement les autres et eux mêmes de soins, de lits, de respirateurs", a-t-il ajouté dans un autre tweet, dénonçant l'indifférence des citoyens face au danger.

La chanteuse Ariana Grande a posté un long message sur Twitter en réaction à ceux qui disent ne pas être effrayés par les conséquences du Covid-19. "Je continue d'entendre quantité de déclarations comme "ce n'est pas grand-chose" / "nous irons bien"... "On ne va pas s'empêcher de vivre" et ça m'énerve. Je comprends que vous ayez ressenti ça il y a quelques semaines, mais s'il vous plaît, lisez l'actualité, ne fermez pas les yeux."

Dans cette suite de tweets partagés près de 60 000 fois, elle ajoute : "C'est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation à la légère. L'état d'esprit "ça va, on est jeune" met les gens qui ne le sont pas ou les patients à risques en danger. Et ça vous donne juste l'air stupide ou privilégié ; il faut que vous preniez soin des autres. Genre, maintenant."

Sur Instagram, la chanteuse Jenifer s'est quant à elle contenté d'une simple image et d'un conseil essentiel : "restez à la maison, ça n'a jamais été aussi facile de sauver des vies".

"Nous nous en sortirons ensemble"

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Sur Twitter, Arnold Schwarzenegger s'est dévoilé en compagnie de ses animaux. Dans une vidéo, l'acteur et gouverneur de Californie incite ses fans à "rester à la maison autant que possible", à "écouter les experts et ignorer les crétins". "Nous nous en sortirons ensemble", conclut-il, rassurant. L'acteur a toutefois été la cible de moquerie, les internautes jugeant sa vidéo ridicule : "Ignorer les crétins ? Dit celui qui élève des ânes dans sa cuisine. Oh, le monde est bizarre..."

Now it’s as important as ever to be kind. For those who are sick, or those who are not and are scared. We’re in this together. I love you world ❤️ — Lady Gaga (@ladygaga) March 13, 2020

"A présent, il est plus important que jamais de faire preuve de gentillesse. Envers ceux qui sont malades, ceux qui ne le sont pas et sont terrifiés. On affronte tout cela ensemble. Le monde, je t'aime", tels sont les mots de Lady Gaga sur Twitter. Face à la pandémie, son credo : l'empathie. "On peut faire partie de la solution, en apprenant à être gentils et à prendre soin de chacun durant cette période. Sans altruisme, on y arrivera pas", a-t-elle ajouté dans un autre post.

Et pour faire oublier la morosité ambiante face à une menace de confinement de plus en plus palpable, des artistes se sont produits en concert en ligne... En attendant, les règles de sécurité n'ont pas changé et les déplacements sont, dans la mesure du possible, à prohiber.