De Rio à Athènes, de hauts lieux de la culture, du tourisme et du patrimoine ferment leurs sites historiques

Rio de Janeiro au Brésil, Athènes en Grèce, sans oublier les Émirats Arabes Unis qui ferment le Louvre Abu Dhabi, les annonces de suspension de l'activité culturelle et touristique émanent de différents points du globe face à la menace du coronavirus.

Alors qu'en France, pour lutter contre le coronavirus, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture dès ce samedi minuit des espaces culturels et de lien social qui tentaient de conserver une activité comme les cinémas, restaurants, cafés, discothèques et commerces non essentiels, en cette fin de semaine, plusieurs grandes villes du monde de Rio à Athènes ont mis en sommeil leurs sites historiques et touristiques.



De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement, fermant les cinémas, salles de spectacles et stades comme le Maroc, ou, samedi soir, l'Espagne, deuxième pays le plus touché par le Covid-19. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé la mise en quasi-quarantaine du pays : on ne pourra plus sortir de chez soi que pour aller travailler ou pour des raisons de première nécessité.

À New York, Broadway a baissé le rideau

Dès jeudi 12 mars, les États-Unis avaient mis en sommeil nombre de leurs hauts lieux de culture et de loisirs : toutes les scènes de Broadway ont baissé le rideau, New York ayant interdit les rassemblements de plus de 500 personnes. Pour les mêmes raisons, le musée d'Art moderne MoMA de New York est fermé.



Par ailleurs, les parcs d'attractions géants comme Disneyland en Californie, les studios Universal à Hollywood et Orlando en Floride ont fermé ce week-end. Le festival californien Coachella a été repoussé à l'automne alors que le festival texan South by Southwest a été annulé.

Rio ferme ses écoles, théâtres, salles de concerts et stades

Les autorités de Rio de Janeiro ont annoncé vendredi 13 mars la fermeture, à compter de lundi, des écoles pour sept jours et celles des théâtres, salles de concerts et stades pendant deux semaines face à la progression de l'épidémie de coronavirus.



Le gouverneur de l'État de Rio, Wilson Witzel, a décrété dans une vidéo "la suspension pendant quinze jours des événements et activités, y compris ceux qui ont déjà été autorisés, impliquant des regroupements de personnes, tels que les événements sportifs, spectacles, foires, événements scientifiques, meetings politiques ou manifestations dans des lieux ouverts ou fermés".

La Grèce ferme ses sites archéologiques

La Grèce a annoncé vendredi qu'elle fermait à compter de samedi la majeure partie de ses commerces, cafés et restaurants, ainsi que ses musées et ses sites archéologiques, pour faire face à la progression du coronavirus. Au moment de cette annonce, le nombre des cas de contamination dans ce pays avait bondi en 24 heures de 117 à 190 dont cinq graves.



"Pour diminuer la propagation du virus dans notre pays, nous avons décidé de la fermeture de tous les centres commerciaux, de tous les cafés, bars, cafétérias, restaurants, des bibliothèques, des musées, des sites archéologiques, des centres sportifs, des centres d'esthétique", a précisé vendredi soir un porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Culture avait déjà annoncé quelques heures plus tôt la fermeture de tous les musées et sites archéologiques.



Parmi les sites fermés, l'Acropole d'Athènes, l'ancienne Olympie et le théâtre d'Epidaure, dans le Péloponnèse, qui ont été les trois sites les plus visités en 2019, selon l'agence nationale des statistiques. "Mais bien sûr, dans les musées et sur les sites archéologiques, il y aura le personnel nécessaire pour les garder", a assuré le ministère de la Culture. Pour cause de coronavirus, les autorités avaient fermé depuis mardi les écoles, crèches et universités et décidé jeudi la fermeture des cinémas, théâtres, tribunaux et discothèques. Les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits.

Abu Dhabi ferme son Louvre

Le gouvernement d'Abou Dhabi a annoncé samedi la fermeture pour deux semaines de ses sites culturels, dont le Louvre Abu Dhabi, une mesure confirmée par l'antenne du célèbre musée parisien. "En accord avec les mesures de prévention pour assurer la santé et la sécurité des visiteurs, les principales attractions touristiques d'Abou Dhabi (...) seront fermées du 15 au 31 mars", a indiqué sur Twitter le gouvernement de la capitale des Emirats arabes unis. "Cette mesure inclut le Louvre Abu Dhabi", musée inauguré en grande pompe en novembre 2017 Emmanuel Macron.