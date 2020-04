Pendant le confinement, le come-back le plus improbable de l'Histoire : le bidet !

Un bidet dans une salle de bains. Photo d'illustration. (UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

Vous avez peut-être des envies de shopping ces dernières semaines pour rendre le confinement plus ludique, shopping sur internet évidemment. Vous n'êtes pas seuls. D'après les tendances d’achat en ligne ces 30 derniers jours, les haltères ont la cote. Autre tendance qui émerge : la machine à pain. Si tu n'as pas fait ton pain maison ces derniers jours, tu as raté ton confinement (ou pas). Mais aussi des graines de tomates ou encore des piscines gonflables. Mais le plus surprenant, c’est quand même cet incroyable retour en force du bidet.

Le retour du bon vieux bidet

Regain d’intêret de 191%. Il y a carrément des ruptures de stock aux États-Unis.

Pour les plus jeunes ,le bidet c’est ce petit truc qu’il y a chez ta grand-mère et que tu n'as jamais osé utiliser. Alors, vous allez me dire pourquoi on achète des bidets ?c’est le journal Ouest France qui m’a mis la puce à l’oreille. L’explication, elle vient de là :

Dans un supermarché australien, une bagarre pour du papier toilette a eu lieu, alors que le pays est touché par l'épidémie de coronavirus. Trois femmes dans l'allée d'une épicerie de Sydney se tirant les cheveux, criant et se battant pour un paquet. pic.twitter.com/pL3jfSJkov — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) March 7, 2020

La pseudo pénurie de papier toilette, on a tous vu ces scènes de bagarres dans les supermarchés au début du confinement. Et bien, si on a un bidet on n'a pas de problème de papier.

Normalement, les Français boudent le bidet

Il n'y en aurait plus que dans 42% des salles de bain françaises contre quasi 100% il y a vingt ans. Mais nos voisins, eux, n’ont pas attendu le confinement pour adorer le bidet. En Italie par exemple, ça cartonne.

Plus de panique au rayon papier toilette, plus de papier tout court et donc un beau geste pour la planète. C’est tout bénéf le bidet !