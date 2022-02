Pass vaccinal : quatre millions de Français privés de sorties à compter du mardi 15 février

Le pass vaccinal de quatre millions de Français a été désactivé, mardi 15 février. Depuis ce jour, le délai entre deux doses passe de sept mois à quatre mois. Dans un centre de vaccination de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, nombreux sont ceux qui se sont résolus au dernier moment. "Mon but, c'était de passer entre les mailles du filet. Je n'ai pas le choix, on est contraint de le faire", confie un homme.

Toujours des réfractaires

Le centre reçoit une centaine de personnes par jour. Une affluence modérée, aussi les rendez-vous durent plus longtemps, notamment pour "expliquer", "convaincre" et "informer", indique Florence Villagi, coordinatrice du centre. D'autres Français, réfractaires à la troisième dose, ont décidé de prendre leur mal en patience et attendent la levée du pass vaccinal.