Covid-19 : trop tôt pour lever les restrictions ?

Face à la levée des restrictions, il y a ceux qui sont soulagés et les plus sceptiques qui redoutent la fin du port du masque en extérieur. À partir du 2 février, fin des jauges dans les stades et salles de concerts, fin du télétravail et fin du masque en extérieur. Quinze jours plus tard, ce sera au tour des discothèques de rouvrir. Il sera possible de se restaurer dans les transports et de consommer debout dans les bars. Un retour à une vie quasi-normale que le gouvernement justifie par l'entrée en vigueur, dès lundi 24 janvier, du pass vaccinal validé par le Conseil constitutionnel.

Des médecins perplexes

Mais ce nouveau levier sera-t-il suffisant ? Pas sûr selon certains médecins. "Si on regarde le 2 février, date de la réouverture, on ne voit pas sur quel critère ça été décidé, bien sûr c'est des critères politiques mais est-ce qu'il y a des marqueurs sanitaires qui permettent ça ?", annonce le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon de Paris. Si le nombre de contaminations diminue, il reste très élevé avec 400 851 cas positifs dans les 24 dernières heures. Dans les hôpitaux, le pic de la vague Omicron n'a pas été encore atteint.