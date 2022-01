Covid-19 : "Des raisons d'être optimiste", selon Gabriel Attal

Trois jours après l'annonce du calendrier des levées de restrictions, les 2 et 16 février prochains, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal assure ce dimanche sur France Inter que "les dates seront tenues". "Tout cela est évidemment lié au pass vaccinal qui va entrer en vigueur lundi." indique-t-il.



Invité de Questions politiques ce dimanche sur France Inter, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal voit "des raisons d'être optimiste" avec la "décrue nette du variant Delta", "un début de baisse en réanimation", et "une décrue depuis une dizaine de jours" du variant Omicron "dans les régions où il est arrivé le plus tôt, notamment en Île-de-France".

Toutefois, "la position du gouvernement, c'est de n'être ni rassuriste ni enfermiste, mais d'être réaliste", assure Gabriel Attal. "C'est vrai qu'il n'y a pas de décrue globale de l'épidémie. On le voit d'ailleurs, le nombre de cas continue à augmenter, avec en moyenne 350 000 cas positifs détectés chaque jour."

.@GabrielAttal : "Jean Castex a annoncé des dates" concernant le calendrier d'allègement des restrictions, "elles seront tenues" #QuestionsPol pic.twitter.com/ZJCPJxBM9w — France Inter (@franceinter) January 23, 2022

Gabriel Attal estime enfin que le pass vaccinal "a déjà eu une première utilité d'incitation". "Entre le moment où le président de la République a annoncé l'arrivée du pass vaccinal (le 17 décembre, ndlr.) et le moment où il entre en vigueur, c'est à dire cette semaine, il y a eu un million de Français qui n'étaient pas vaccinés, qui sont allés faire une première injection et 16 millions de Français qui sont allés faire leur rappel."