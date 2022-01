Covid-19 : le calendrier du gouvernement sur la levée des restrictions

Jean Castex a présenté, jeudi 20 janvier, un calendrier qui promet un horizon plus dégagé des contraintes du Covid-19.

Alors que le pass vaccinal entre en vigueur dès lundi 24 janvier pour les personnes à partir de 16 ans, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suppression de certaines restrictions sanitaires. À partir du 2 février, le port du masque dans la rue ne sera plus obligatoire, et les jauges seront supprimées dans les salles de spectacles, les stades ainsi que les cinémas. "Tout ce qui est culturel de façon générale, ça m'avait beaucoup manqué, je me suis fait quatre cinés rien que cette semaine. Donc je récupère", témoigne une jeune femme ravie par cette reprise de la vie culturelle.

Réouverture des discothèques le 16 février

La seconde étape de cette levée des mesures sanitaires prendra effet le 16 février, avec la réouverture des discothèques, ainsi que l'autorisation de consommer debout dans les restaurants et dans les bars. Les propriétaires des établissements de nuit sont impatients tout comme les clients. Malgré ces annonces réjouissantes pour certains, Jean Castex a souhaité faire appel à la responsabilité de chaque citoyen.