"Convoi de la liberté" : qui sont les manifestants ?

Dans un concert de klaxons, des dizaines de véhicules sont en route pour Paris. Les manifestants se disent antivax, opposés à la politique du gouvernement. Sur un parking à Dijon (Côte-d’Or), Florence Gavignet et Jean-Paul Romano, un couple de retraités, ont effectué à deux de nombreuses manifestations et leurs revendications n’ont pas changé. "Finir les fins de mois parce que le 15 du mois, c’est fini le frigo (vide)", dit Jean-Paul. "On veut qu’il serve le peuple, on ne veut plus qu’il y ait des gens pauvres dans la rue", déclare Florence.

"Retrouver sa vie d’avant"

Bruno, un ancien CRS, "part à l’aventure". Il a effectué des réserves pour trois jours dans sa voiture. Il a refusé de se faire vacciner et veut désormais "retrouver sa vie d’avant". Morgane, 32 ans, est salariée et touche le Smic. "C’est la course tous les jours, faut tirer de tous les côtés pour manger", déplore-t-elle.