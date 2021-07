Vaccination : "Il y a encore quelques dizaines de milliers de rendez-vous disponibles", assure le co-fondateur de Doctolib

"Il y a encore quelques dizaines de milliers de rendez-vous disponibles", a indiqué sur franceinfo mardi 13 juillet, Stanislas Niox-Chateau, co-fondateur de Doctolib, alors que près d'un million de personnes se sont inscrites sur la plateforme après l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce dernier a notamment annoncé l'extension du pass sanitaire, et l'obligation de vaccination pour les soignants. Malgré la forte fréquentation d'hier sur Doctolib, "il y aura des rendez-vous dans les jours à venir", a précisé Stanislas Niox-Chateau.

franceinfo : Il y a eu près d’un million de prises de rendez-vous hier soir, dès le moment où le chef de l’Etat s’est exprimé. C’est du jamais-vu ?

Stanislas Niox-Chateau : C’est du jamais-vu, il y a eu 926 000 Français qui ont pris leur rendez-vous de vaccination hier soir sur Doctolib. C'est une journée record depuis le début de l’année, c’est deux fois plus que le dernier record qui date du 11 mai. On a enregistré sept millions et demi de connexions durant l’allocution du président et les heures qui ont suivie. Et heureusement, on était prêts puisqu’on avait développé en avril un système de liste d’attente pour accéder à Doctolib, comme pour la billetterie. Ce qui a permis que 926 000 de nos concitoyens prennent leur rendez-vous sur Doctolib hier soir.

Le site a-t-il été inaccessible pendant la soirée en raison du nombre très élevé de connexions ?

Non, les patients étaient sur liste d’attente, ils devaient attendre quelques minutes pour prendre leur rendez-vous. Heureusement, on était prêts puisque l’on a géré 50 millions de rendez-vous depuis le début de l’année. Et donc heureusement, on s’était préparé depuis avril, à être agiles durant cette crise. Et c’est bien sûr une bonne nouvelle pour l’adhésion à la vaccination. Les jeunes adhèrent largement à la vaccination, puisque 65% des rendez-vous d’hier ont été pris par des moins de 35 ans. Tous les Français de toutes les régions se sont mobilisés hier soir. Près de 200 000 Franciliens, 130 000 patients en Auvergne-Rhône-Alpes, 90 000 dans les Hauts-de-France. Et donc, un énorme engouement après l’allocution du président hier soir.

Les personnes qui prennent rendez-vous sont plus jeunes, c’est quelque chose qui est durable d’après vous ?

Ils ne sont pas plus jeunes, c’est similaire à ce qui se passait depuis quelques semaines, puisque deux tiers des rendez-vous sont pris par des moins de 35 ans. Mais, c’est assez logique parce 85% des plus de 50 ans sont vaccinés à date. Donc, c’est assez logique. Et après, il y a eu un engouement dans toutes les régions hier soir. D’ailleurs, ça se poursuit, puisqu’il y a encore quelque dizaines de milliers de rendez-vous disponibles, notamment dans les grands centres de vaccination. Tout le monde reste mobilisé, les villes, les régions, les soignants, nous, pour qu’il y ait encore des millions de rendez-vous qui soient pris dans les jours à venir. Chaque centre va mettre à jour ses disponibilités aujourd’hui, demain, et dans les jours à venir. N'hésitez pas, ceux qui n’ont pas pu prendre un rendez-vous hier parce qu’il y en avait plus de disponibles dans votre département, il y aura des rendez-vous dans les jours à venir.

Les prises de rendez-vous étaient reparties à la hausse dès la semaine dernière…

Exactement, ça avait commencé à repartir à la hausse, mais on était entre 150 000 et 250 000 Français par jour. Donc, hier, c’est cinq fois plus. Ce sera probablement encore un haut niveau aujourd’hui et demain. Clairement, les annonces du président, notamment sur le pass sanitaire, ont conduit les Français à se connecter et à prendre un rendez-vous de vaccination. Le délai entre la prise de rendez-vous d’hier, et le rendez-vous est de 11 jours en moyenne, ce qui fait que les 926 000 Français qui ont pris rendez-vous hier seront intégralement vaccinés d’ici la mi-août.