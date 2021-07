DIRECT. Covid-19 : la Catalogne et Valence durcissent leurs restrictions

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie repart en Espagne. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, la Catalogne et la région de Valence durcissent leurs restrictions. Les autorités catalanes ont décidé de fermer toutes les activités nocturnes à 00h30 et de limiter les réunions à dix personnes dans les espaces publics et privés. "Les données sont plus qu'inquiétantes, elles sont franchement très très mauvaises", a regretté lundi 12 juillet le responsable de l'autorité sanitaire catalane, Josep Maria Argimon.

Dans la région de Valence, au sud de la Catalogne, un couvre-feu a été décrété entre 1 heure et 6 heures du matin dans 32 villes, dont Valence. Les réunions sont également limitées à dix personnes. Suivez notre direct.

Vaccination obligatoire pour les soignants d'ici le 15 septembre. Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'une allocution lundi, et a précisé que des "contrôles seront opérés" et des "sanctions seront prises" ensuite. Les soignants non vaccinés au 15 septembre "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés", a ajouté le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur LCI.

Pass sanitaire élargi. A partir du 21 juillet, l'usage du pass sanitaire sera élargi "aux lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes. Il sera ensuite étendu à de nombreux lieux de vie (cafés, restaurants, cinémas...) à partir d'août. Cette extension sera intégrée à un projet de loi soumis au Parlement.

"Risque accru" de maladie neurologique avec Johnson & Johnson. L'Agence américaine du médicament explique que le vaccin américain pourrait favoriser le développement du syndrome de Guillain-Barré. 100 cas (sur 12,5 millions) ont été identifiés chez des patients complètement vaccinés.

52 morts en Irak après l'incendie d'une structure Covid-19 d'un hôpital. Le bilan provisoire s'établit à 52 morts et 22 blessés. L'état d'urgence a été décrété dans la province de Dhi Qar, où se trouve l'hôpital de Nassiriya, dans le sud de l'Irak.