Vaccination contre le Covid-19 : un réseau à l'origine de plus de 3 000 faux pass sanitaires démantelé par la gendarmerie

Un large réseau démantelé. Quatre personnes ont été interpellées en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, entre le 8 et le 10 février, pour leur implication présumée dans un trafic de faux pass sanitaires, rapporte un communiqué de la gendarmerie et du ministère de l'Intérieur, samedi 12 février.

Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) ont découvert "une filière d’écoulement de faux pass allant du revendeur via les réseaux sociaux aux individus détournant les données personnelles de professionnels de santé", écrit le communiqué, qui chiffre à "plus de 3 000" le nombre de faux pass écoulés, "principalement sur la région Rhône-Alpes".

Neuf mois de détention à domicile

Des téléphones et "supports numériques contenant des données et des éléments permettant de matérialiser la génération des faux pass", mais aussi des montres de luxe ou des 4x4 acquis "par les membres de ce réseau (...) grâce aux bénéfices illicites de leur trafic" ont été saisis lors de perquisitions.

L'un des quatre mis en cause a été condamné à neuf mois de détention à domicile avec bracelet électronique, après avoir été jugé en comparution immédiate vendredi par le tribunal judiciaire de Valence (Drôme). Deux autres ont été remis en liberté à la suite de leur garde à vue, en attente de suites judiciaires. Le dernier est convoqué prochainement devant la justice.