Vaccination : comment récupérer son QR code ?

Se faire vacciner, c'est bien. Avoir la preuve qu'on est vacciné, c'est encore mieux. Pour obtenir le fameux QR code, qui prouve que vous avez été vacciné contre le Covid-19 et vous permet de voyager et d'assister à des événements avec plus de 1 000 personnes, il faut se rendre chez un professionnel de santé qui pratique la vaccination. Il suffit de donner sa carte vitale pour que le professionnel retrouve l'attestation et l'imprime. Il est également possible de le faire seul, en ligne, sur le site Ameli.



Comment faire lorsque l'on a reçu qu'une seule dose ?

Pour les personnes qui n'ont reçu qu'une dose du vaccin, il faut prouver que vous avez déjà eu le Covid. Vous devrez donc présenter un test PCR positif de moins de six mois. Une fois ce justificatif fourni, le professionnel de santé vous délivrera le même QR code que les personnes ayant reçu deux doses, qui attestera de votre vaccination. L'attestation papier est toujours valable.