Vaccination anti Covid-19 : le certificat, un sésame parfois ardu à obtenir

Vous venez d'être vacciné et vous voulez transformer le certificat papier en attestation numérique à conserver dans le téléphone ? Flasher un QR Code n'est pas si simple pour tout le monde. "Il faut que je demande à quelqu'un de le faire (...) si je suis aidée pour le faire je le ferai", disent des passantes plus âgées. Depuis le 3 mai, ce code est délivré avec chaque certificat de vaccination, à flasher dans l'application TousAntiCovid. Mais pour ceux qui ont perdu ce certificat, un professionnel de santé, comme un pharmacien, peut éditer ce QR code si précieux.

Le code n'est jamais vraiment perdu

Or, les personnes les plus concernées sont parfois les moins agiles numériquement. "Ce sont souvent des personnes auxquelles on s'occupe au plus proche, des personnes âgées", explique Michel Leroy, coprésident du syndicat des pharmaciens de Paris. Depuis quelques jours, le QR Code peut être récupéré à la maison via le site Ameli.fr, avec un numéro de sécurité sociale.