Vaccin obligatoire pour les soignants : "C’est décidé de façon unilatérale, nous n’avons pas été consultés", dénonce Force ouvrière

"C’est décidé de façon unilatérale, nous n’avons pas été consultés auparavant", a déclaré jeudi 15 juillet sur franceinfo, Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière (FO), tandis que le vaccin contre le Covid-19 pour les personnels de santé, ou le pass sanitaire pour les salariés d’établissements recevant du public, sera obligatoire sous peine de licenciement, selon le nouveau projet de loi du gouvernement.

>>> Covid-19 : suivez notre direct

"Les annonces sont faites et on nous met devant le fait accompli", a poursuivi Yves Veyrier. "Qui va faire la police ? Quels sont les motifs qui seront cautionnés ou non ? C’est assez compliqué et moi je ne peux pas cautionner cela."

Yves Veyrier a rappelé qu’il était favorable à la vaccination, insistant néanmoins sur le fait "qu’il n’était pas utile d’amener dans le même temps le bâton du licenciement. Cela risque plus de tendre les choses que de ne les faciliter."