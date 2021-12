Trois questions sur les autotests, dont le Conseil scientifique recommande l'utilisation avant les fêtes

La France se prépare à passer à nouveau Noël en devant faire face à l'épidémie de Covid-19. Comme l'année dernière, le gouvernement veut surtout éviter un pic de contaminations après les fêtes de fin d'année et appelle donc à la prudence. Lundi 13 décembre, le ministère de la Santé a ainsi publié les recommandations formulées par le Conseil scientifique avant Noël et le Nouvel An. Celui-ci propose notamment de pratiquer "des autotests en amont de réunions privées". Mais où peut-on se procurer ces autotests ? Quel est leur degré d'efficacité par rapport à des tests réalisés par des professionnels de santé ? Et donnent-ils accès au pass sanitaire ?

Où peut-on acheter ces autotests ?

On les trouve en pharmacie à 5 euros 20 l'unité (prix-limite de vente), et 24 euros 99 la boîte de cinq. Pour le grand public, ils ne sont pas remboursés par l'Assurance maladie. En revanche, ils peuvent être pris en charge si vous êtes un accueillant familial, ou si vous travaillez avec des personnes âgées ou handicapées en tant qu'aide à domicile (SAAD en service prestataire, intervenants mandataires, particuliers employeurs, salariés des SSIAD, salariés de service pour personnes handicapées). En tout, 600 000 professionnels sont concernés en France selon le ministère des Solidarités et de la Santé.

Quelle est leur efficacité ?

Dans son avis du 15 mars 2021, la Haute Autorité de Santé (HAS) considère qu'il est "possible d’extrapoler les performances" des tests antigéniques à celle des autotests. La méthode d'analyse est la même, c'est la façon de faire le prélèvement qui diffère : lors d'un autotest, l'écouvillon est introduit moins profondément dans la narine. Toujours selon la HAS, un test antigénique est efficace à 80% minimum pour détecter une personne positive et 99% pour détecter une personne négative. En cas de positivité, il faudra donc se soumettre à un test PCR pour confirmer le résultat de l'autotest puis s'isoler en attendant le résultat.

Cependant, dans son avis du 15 mars 2021, la HAS reconnaît que l'efficacité des tests antigéniques pour détecter une personne positive tombe à 50 à 60% chez une personne asymptomatique. De plus, des erreurs de prélèvement sont toujours possibles lors d'un autotest. La fiabilité de ces dispositifs est donc "limitée" comme le reconnaît le ministère de la Santé sur son site Internet. "Ils sont sûrement un peu moins efficaces que ceux faits par un professionnel, mais ils le deviennent rapidement plus si l'on apprend à s'en servir, explique l'épidémiologiste Yves Charpak. La facilité d'accès sans intermédiaire et sans délai compense cela, à mon avis, en termes de 'réduction des risques', notion essentielle en prévention."



Peut-on accéder au pass sanitaire avec un autotest ?

Un autotest réalisé seul chez soi ne permet pas de valider son pass sanitaire. En revanche, il est possible de le pratiquer sous la supervision d'un professionnel de santé, dans une pharmacie ou avant d'entrer dans un lieu où le pass sanitaire est demandé. Dans ce cas, il active le précieux sésame pour 24 heures.

Attention, un autotest supervisé coûte 12 euros 90, soit le prix du test et celui de la prestation du pharmacien libéral. Réalisé en pharmacie, il sera pris en charge par l'Assurance maladie aux mêmes conditions qu'un test antigénique ou PCR, c'est-à-dire notamment pour les personnes vaccinées ou ayant des contre-indications médicales au vaccin. S'il est réalisé avant d'entrer dans un lieu demandant le pass sanitaire, l'autotest supervisé ne sera jamais remboursé.