Pass vaccinal : que pensent les restaurateurs des contrôles d’identité ?

Chaque jour, Raffi, serveur dans un restaurant situé près de Toulouse (Haute-Garonne), vérifie en moyenne 300 pass sanitaires. Mais il ne s’imagine pas demander la carte d’identité des clients en cas de doute sur la validité d’un pass. "Quand il y a du monde (…) contrôler les cartes d’identité en plus, je pense que c’est trop compliqué pour nous." D’autres refusent d’endosser ce rôle de contrôleur d’identité. "C’est une mesure abusive. Ce n’est pas notre métier", conteste Andy, un autre serveur.

Avis partagés du côté des clients

"Je trouve que c’est normal. Je pense qu’effectivement il y a beaucoup de fraudes", avoue une cliente. Une autre femme interrogée argumente. "Qu’un gendarme me demande ma carte d’identité, il n’y a pas de soucis. Mais un serveur non. Je suis vraiment contre", dit-elle. Les restaurateurs ont également peur que cette mesure ne conduise qu’à faire plus fuir un peu plus les clients de leurs commerces.