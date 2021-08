Pass sanitaire : une sixième journée de mobilisation prévue samedi à travers la France

Entre 13 900 et 17 000 participants sont attendus dans la capitale, a indiqué une source policière à l'AFP.

Rebelote. Les opposants au pass sanitaire prévoient samedi 21 août après-midi plus de 200 manifestations dans les principales villes de France, à l'occasion d'un sixième week-end consécutif de mobilisation.

A Paris, quatre cortèges sont organisés, dont deux à l'initiative de collectifs de "gilets jaunes", l'un au départ de la place du Châtelet et l'autre aux abords du ministère de la Santé à midi. Un autre rassemblement massif à l'appel des Patriotes de Florian Philippot est organisé à partir de la place Denfert-Rochereau à 14h30. Entre 13 900 et 17 000 participants sont attendus dans la capitale, a indiqué une source policière à l'AFP.

Plus de 200 000 manifestantsle 14 août

La semaine dernière, week-end du 15 août, le ministère de l'Intérieur a recensé 214 845 manifestants sur l'ensemble du territoire, une participation en légère baisse par rapport à la semaine précédente. Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé lui plus de 388 843 manifestants à travers la France, soit une légère baisse par rapport aux 415 000 comptés par la même organisation le samedi précédent.

L'extension du pass sanitaire, déjà obligatoire dans les bars, restaurants, hôpitaux, se poursuit en France. Depuis lundi, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France ont désormais l'obligation de contrôler systématiquement le document.